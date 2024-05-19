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Sunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten Залізо + Вітамін C таблетки шипучі туба, №20 - Київ (906335) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
234,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
236,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
234,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
235,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
235,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
236,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
236,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (4)
236,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
236,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
234,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
234,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
234,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (8)
237,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
234,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
235,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (1)
236,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (1)
235,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
236,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
236,51 грн