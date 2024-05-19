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Амапрол супозиторії 2,4 г контурна чарункова упаковка, №10 - Львів (906025) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
396,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
396,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
396,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
396,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
404,26
Економія: -30,14 грн
374,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
396,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -42,27 грн
373,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
396,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
396,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
396,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
423,04
Економія: -46,64 грн
376,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
396,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
403,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
396,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
396,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
396,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -88,27 грн
373,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
396,00 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом