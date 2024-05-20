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Аргетаін розчин для внутрішнього застосування флакон 10 мл тм Solution Pharm, №10 - Запоріжжя (908650) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), флакон (3)
377,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), флакон (2)
378,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (8), флакон (1)
375,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), флакон (4)
377,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: флакон (8)
378,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
376,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1), флакон (2)
378,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
378,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1), флакон (9)
377,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2), флакон (4)
379,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1), флакон (2)
376,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1), флакон (6)
374,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: флакон (6)
379,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (2)
376,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1), флакон (5)
378,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1), флакон (1)
379,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
Всього: упаковка (1), флакон (1)
374,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
378,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: флакон (7)
378,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2), флакон (8)
377,10 грн