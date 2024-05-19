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Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м, №1 - Київ (912663) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
413,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
412,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
411,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
411,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
412,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
410,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
410,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
412,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
412,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
412,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
413,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
412,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
410,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 29-А
Всього: упаковка (2)
408,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
410,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (2)
411,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Кухаря Академика, 8
Всього: упаковка (2)
409,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 1
Всього: упаковка (1)
419,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
413,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Всього: упаковка (1)
409,10 грн