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Бинт еластичний екстреної допомоги "Iзраїльський бандаж" 10 см х 3,6 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (912663) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
412,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
412,22 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-К
Всього: упаковка (1)
409,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
410,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
414,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
408,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
411,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 15/4
Всього: упаковка (1)
409,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
410,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
Всього: упаковка (1)
410,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (2)
408,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
412,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
409,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
411,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
411,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
411,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (7)
413,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
412,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
409,61 грн