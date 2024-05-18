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Babaria Крем із гліколевою кислотою для регенерації шкіри 50 мл - Харків (912597) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (1)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
489,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (2)
489,00 грн