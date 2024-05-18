Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 Всього: упаковка (2) 139,60 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В Всього: упаковка (2) 150,40 грн

Вітамін Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А Всього: упаковка (2) 152,20 грн

Вітамін Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Лісовий, 6 Всього: упаковка (2) 152,20 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10 Всього: упаковка (1) 145,00 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г Всього: упаковка (2) 146,80 грн

Вітамін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:30 Графік роботи Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23 Всього: упаковка (1) 148,60 грн