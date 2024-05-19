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Sane Бальзам для губ з гіалуроновою кислотою 10 мл - Київ (910980) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
97,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
107,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
108,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
98,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
98,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
98,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (2)
97,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
107,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
99,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
98,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (1)
98,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
99,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (2)
98,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
99,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (2)
98,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (2)
98,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 6
Всього: упаковка (2)
108,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
107,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
107,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23
Всього: упаковка (2)
100,51 грн