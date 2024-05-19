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Sane Крем для обличчя з пробіотиками 30 мл - Харків (910975) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
153,79 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
167,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
153,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4)
153,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
152,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (12)
152,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (3)
152,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (4)
152,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
153,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (4)
152,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (9)
153,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (3)
153,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (3)
152,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (4)
152,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (5)
153,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (4)
153,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (4)
152,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
152,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 51
Всього: упаковка (4)
152,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (4)
151,74 грн