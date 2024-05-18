Антгеліос XL сонцезахисний ультралегкий спрей для обличчя SPF50+ тм "La Roche Posay" 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (910257) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
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Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Регіональна аптечна мережа руан
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
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Павлоград, вул. Незалежності, 166
Регіональна аптечна мережа руан
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Павлоград, вул. Незалежності, 145
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
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Всього: упаковка (9)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
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Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
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Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
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Запоріжжя, просп. Соборний, 148
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Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
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Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 37-А
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Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
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Полтава, вул. Чураївни, 3/2
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Головка, 15