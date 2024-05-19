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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Травмалгон" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Травмалгон" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Київ (904272) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
68,28
Економія: -12,62 грн
55,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
70,62
Економія: -12,26 грн
58,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
66,09
Економія: -7,91 грн
58,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
69,02
Економія: -10,66 грн
58,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
65,91
Економія: -6,97 грн
58,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
68,62
Економія: -9,71 грн
58,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
67,13
Економія: -8,38 грн
58,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
61,24
Економія: -6,37 грн
54,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
67,15
Економія: -8,40 грн
58,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
63,86
Економія: -8,68 грн
55,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
67,35
Економія: -11,69 грн
55,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
70,85
Економія: -12,49 грн
58,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
70,75
Економія: -12,39 грн
58,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
69,39
Економія: -10,48 грн
58,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
67,83
Економія: -9,33 грн
58,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
63,58
Економія: -8,16 грн
55,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
68,73
Економія: -9,82 грн
58,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
65,53
Економія: -7,19 грн
58,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
70,01
Економія: -11,10 грн
58,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
69,38
Економія: -10,84 грн
58,54 грн