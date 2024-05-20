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АльпеКід Хепі Дрінк порошок саше 3 г, №12 - Одеса (910897) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
243,11
Економія: -17,68 грн
225,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
206,66 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
247,55
Економія: -16,82 грн
230,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
242,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
242,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
242,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
242,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
242,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
229,20 грн