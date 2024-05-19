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Ампульна сировотка з морським коллагеном і гіалуроновою кислотою сироватка флакон 100 мл - Київ (903062) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
330,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
443,90
Економія: -105,70 грн
338,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
443,30
Економія: -105,10 грн
338,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
330,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
441,90
Економія: -103,70 грн
338,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
443,90
Економія: -105,70 грн
338,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
441,80
Економія: -103,60 грн
338,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
330,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
443,30
Економія: -105,10 грн
338,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
330,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
441,80
Економія: -103,60 грн
338,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
330,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
330,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
330,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
443,30
Економія: -105,10 грн
338,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
330,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
330,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
330,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (110)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
330,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
370,30
Економія: -32,10 грн
338,20 грн