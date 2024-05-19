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Eucerin Сонцезахисний спрей для тіла з матуючим ефектом SPF 30+ 200 мл - Київ (876524) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
498,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
574,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
477,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
558,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
583,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
619,00
Економія: -150,12 грн
468,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
498,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
553,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
601,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
553,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
499,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
501,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
562,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (2)
468,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
554,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (2)
501,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
534,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 8
Всього: упаковка (1)
597,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (2)
531,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (2)
468,00 грн