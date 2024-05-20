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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "TOTAL RECONSTRUCTION" тм HAIR TREND 250 мл для сухого та пошкодж. волосся - Львів (782674) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гореничі, вул. Столична, -
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
145,35
Економія: -4,36 грн
140,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
164,25
Економія: -4,93 грн
159,32 грн