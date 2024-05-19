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Byphasse Back to Basics шампунь для всіх типів волосся 750 мл з помпою - Львів (910240) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
248,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
263,56
Економія: -0,08 грн
263,48 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
263,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
224,58 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
239,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
265,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (1)
240,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
204,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
239,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (2)
205,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
237,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
264,70
Економія: -2,11 грн
262,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
224,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
226,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 29-Н
Всього: упаковка (4)
273,51 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-Я
Всього: упаковка (1)
265,63
Економія: -2,08 грн
263,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (2)
225,74 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (1)
264,74
Економія: -1,14 грн
263,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
237,04
Економія: -1,58 грн
235,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
Всього: упаковка (2)
225,94 грн