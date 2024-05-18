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Agrado тонік для обличчя 250 мл - Харків (910256) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (3)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (2)
99,00 грн