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Keratolin Гель від мозолів Foot Corn 15 мл - Київ (909359) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
701,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
699,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
668,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
702,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
695,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
697,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
697,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
703,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
703,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
667,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
702,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
696,66 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
703,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
700,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
696,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
700,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (1)
667,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
697,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
667,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
Всього: упаковка (1)
698,68 грн