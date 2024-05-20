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Keratolin Гель для душу 400 мл для сухої та чутливої шкіри - Одеса (909357) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
753,98
Економія: -79,34 грн
674,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
753,05
Економія: -107,93 грн
645,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
752,62
Економія: -65,74 грн
686,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
749,81
Економія: -65,81 грн
684,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
761,11
Економія: -104,47 грн
656,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
759,10
Економія: -99,58 грн
659,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
753,14
Економія: -97,18 грн
655,96 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
766,15
Економія: -137,59 грн
628,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (2)
736,03
Економія: -74,37 грн
661,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
751,39
Економія: -73,87 грн
677,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (1)
757,87
Економія: -129,31 грн
628,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
744,23
Економія: -66,88 грн
677,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
756,94
Економія: -103,18 грн
653,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
761,62
Економія: -58,90 грн
702,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (3)
756,49
Економія: -109,09 грн
647,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (2)
751,22
Економія: -95,26 грн
655,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
Всього: упаковка (2)
754,99
Економія: -98,35 грн
656,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
765,79
Економія: -72,43 грн
693,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
Всього: упаковка (5)
752,43
Економія: -59,39 грн
693,04 грн