Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуKeratolin Гель для душуЦіни в аптеках

Keratolin Гель для душу 400 мл для сухої та чутливої шкіри - Львів (909357) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
761,84
Економія: -78,79 грн
683,05 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
718,62
Економія: -34,42 грн
684,20 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
754,07
Економія: -83,14 грн
670,93 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
745,66
Економія: -62,61 грн
683,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
744,51
Економія: -45,06 грн
699,45 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
713,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
742,80
Економія: -92,54 грн
650,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
749,45
Економія: -49,61 грн
699,84 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
761,84
Економія: -120,14 грн
641,70 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (1)
547,25 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
713,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
736,89
Економія: -37,44 грн
699,45 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом