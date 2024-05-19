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Keratolin Гель для душу 400 мл для сухої та чутливої шкіри - Київ (909357) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
764,93
Економія: -119,81 грн
645,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
763,13
Економія: -73,37 грн
689,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
762,34
Економія: -66,45 грн
695,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (2)
745,13
Економія: -116,57 грн
628,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
742,75
Економія: -40,03 грн
702,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
745,70
Економія: -52,34 грн
693,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
718,14
Економія: -37,44 грн
680,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (3)
753,50
Економія: -106,10 грн
647,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (2)
758,99
Економія: -103,03 грн
655,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
751,32
Економія: -73,80 грн
677,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
754,42
Економія: -100,66 грн
653,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
Всього: упаковка (2)
766,94
Економія: -110,30 грн
656,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
745,56
Економія: -111,24 грн
634,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (2)
760,06
Економія: -98,40 грн
661,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: упаковка (1)
700,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
760,34
Економія: -60,89 грн
699,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
765,00
Економія: -65,16 грн
699,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
690,00 грн