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Keratolin Гель для душу 400 мл для сухої та чутливої шкіри - Харків (909357) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
742,32
Економія: -94,32 грн
648,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
749,29
Економія: -87,63 грн
661,66 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
765,00
Економія: -65,16 грн
699,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
764,93
Економія: -119,81 грн
645,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
762,34
Економія: -66,45 грн
695,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
763,13
Економія: -73,37 грн
689,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
753,05
Економія: -124,49 грн
628,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
747,94
Економія: -91,98 грн
655,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (2)
745,13
Економія: -116,57 грн
628,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
718,14
Економія: -37,44 грн
680,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
742,75
Економія: -40,03 грн
702,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
747,22
Економія: -72,58 грн
674,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
759,74
Економія: -114,62 грн
645,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
745,70
Економія: -52,34 грн
693,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (3)
753,50
Економія: -106,10 грн
647,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
755,86
Економія: -71,86 грн
684,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
753,91
Економія: -67,03 грн
686,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
751,32
Економія: -73,80 грн
677,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (2)
758,99
Економія: -103,03 грн
655,96 грн