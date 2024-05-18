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Keratolin Гель для душу 400 мл для сухої та чутливої шкіри - Дніпро (Дніпропетровськ) (909357) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
738,88
Економія: -77,22 грн
661,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
760,90
Економія: -112,90 грн
648,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
748,80
Економія: -48,96 грн
699,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
769,46
Економія: -140,90 грн
628,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
749,15
Економія: -93,19 грн
655,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
765,72
Економія: -91,08 грн
674,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
711,39
Економія: -30,89 грн
680,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
747,36
Економія: -63,36 грн
684,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
762,62
Економія: -75,74 грн
686,88 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
713,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
766,44
Економія: -121,32 грн
645,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
759,24
Економія: -99,72 грн
659,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
763,85
Економія: -107,21 грн
656,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
746,15
Економія: -50,26 грн
695,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
766,80
Економія: -77,04 грн
689,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (2)
724,87
Економія: -44,37 грн
680,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
764,78
Економія: -62,06 грн
702,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (3)
748,79
Економія: -101,39 грн
647,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (2)
748,44
Економія: -55,08 грн
693,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
747,43
Економія: -69,91 грн
677,52 грн