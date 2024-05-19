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HYALURO-SENSILIUM КРЕМ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ З ГІАЛУРОНОВЮ КИСЛОТОЮ "PHARMACERIS A" 40 мл - Львів (908301) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
590,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Всього: упаковка (1)
590,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
577,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
649,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
590,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
510,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
510,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (1)
651,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
580,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
526,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
582,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
590,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Церковна, 45
Всього: упаковка (1)
651,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
582,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
526,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
524,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
590,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
575,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
579,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
590,41 грн