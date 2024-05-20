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Агріппа капсули тверді 75 мг блістер, №10 - Запоріжжя (830071) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
487,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
537,68
Економія: -85,28 грн
452,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
506,24
Економія: -49,38 грн
456,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
459,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
515,99
Економія: -58,04 грн
457,95 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (9)
531,00
Економія: -82,00 грн
449,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
487,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (14)
494,99
Економія: -37,04 грн
457,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
509,94
Економія: -52,65 грн
457,29 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
487,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
521,90
Економія: -63,74 грн
458,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
516,56
Економія: -79,42 грн
437,14 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
487,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
547,56
Економія: -89,32 грн
458,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
487,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
548,29
Економія: -101,61 грн
446,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
541,06
Економія: -89,82 грн
451,24 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
487,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
530,42
Економія: -72,56 грн
457,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (130)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
487,00 грн