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Агріппа капсули тверді 75 мг блістер, №10 - Львів (830071) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
498,93
Економія: -28,20 грн
470,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
433,84 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
489,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
509,67
Економія: -52,70 грн
456,97 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
520,61
Економія: -62,05 грн
458,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
433,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
520,62
Економія: -62,06 грн
458,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
520,61
Економія: -62,05 грн
458,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
427,45
Економія: -20,47 грн
406,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -68,90 грн
451,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
516,77
Економія: -60,41 грн
456,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
495,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
512,99
Економія: -54,43 грн
458,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
520,61
Економія: -62,05 грн
458,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
518,99
Економія: -60,43 грн
458,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
495,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
520,49
Економія: -61,93 грн
458,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (4)
433,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
495,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
495,90 грн