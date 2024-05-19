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Агріппа капсули тверді 75 мг блістер, №10 - Київ (830071) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 886 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
520,49
Економія: -61,93 грн
458,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
541,10
Економія: -89,40 грн
451,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
520,60
Економія: -68,90 грн
451,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
450,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
566,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
450,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
570,53 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -68,90 грн
451,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
520,55
Економія: -61,99 грн
458,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (9)
535,59
Економія: -62,48 грн
473,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
450,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
570,52 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
535,59
Економія: -62,48 грн
473,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
520,40
Економія: -68,70 грн
451,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -68,90 грн
451,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
520,60
Економія: -68,90 грн
451,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
537,00
Економія: -83,04 грн
453,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
568,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
541,10
Економія: -89,40 грн
451,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
535,59
Економія: -62,48 грн
473,11 грн