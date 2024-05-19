Агріппа капсули тверді 75 мг блістер, №10 - Харків (830071) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (4)
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Харків, пл. Конституції, 20
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А