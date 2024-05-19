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Антиперспірант "Екстра ефективний антиперспірант "DryON Classic" 38 мл - Львів (902652) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
503,21
Економія: -51,99 грн
451,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
449,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
449,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
449,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
449,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
449,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
449,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
449,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
544,99
Економія: -129,37 грн
415,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
449,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
542,99
Економія: -127,37 грн
415,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
478,99
Економія: -63,37 грн
415,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
449,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
449,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
449,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
449,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
449,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
449,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
449,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (82)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
449,20 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом