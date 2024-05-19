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Алопель шампунь 150 мл проти випадіння волосся - Львів (906769) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
1828,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
1572,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (2)
1512,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн