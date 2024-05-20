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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 100 мл дитячий - Одеса (526675) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (2)
729,71
Економія: -7,72 грн
721,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (3)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (4)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (1)
678,14
Економія: -5,73 грн
672,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
723,25
Економія: -6,21 грн
717,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
728,69
Економія: -11,76 грн
716,93 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
730,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
728,33
Економія: -12,00 грн
716,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (1)
724,21
Економія: -3,83 грн
720,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (3)
725,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
721,38
Економія: -0,69 грн
720,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн