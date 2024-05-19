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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 100 мл дитячий - Львів (526675) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
717,07 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
730,97
Економія: -12,56 грн
718,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (1)
723,27 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
723,24
Економія: -0,23 грн
723,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
727,36
Економія: -6,55 грн
720,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (4)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (1)
682,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (3)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
729,02 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (3)
728,68
Економія: -5,57 грн
723,11 грн