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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 100 мл дитячий - Харків (526675) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
725,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (3)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (4)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (2)
723,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (3)
724,06
Економія: -5,53 грн
718,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
725,77
Економія: -4,07 грн
721,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (1)
681,72
Економія: -1,99 грн
679,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
727,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
724,96
Економія: -2,37 грн
722,59 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
722,97
Економія: -2,10 грн
720,87 грн