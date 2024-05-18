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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 100 мл дитячий - Дніпро (Дніпропетровськ) (526675) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
724,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (3)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4-А
Всього: упаковка (4)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (3)
730,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
730,65
Економія: -14,12 грн
716,53 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (1)
684,51
Економія: -10,15 грн
674,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
727,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
728,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
817,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (1)
724,21
Економія: -5,23 грн
718,98 грн