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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "З КОКОСОВОЮ СТРУЖКОЮ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Одеса (578186) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (9)
17,00
Економія: -5,56 грн
11,44 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (2)
17,00
Економія: -5,56 грн
11,44 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
10,80 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (12)
12,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом