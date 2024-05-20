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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Мурашина кислота та живокіст" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Мурашина кислота та живокіст" гель-бальзам для тіла розігріваючий тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Одеса (904208) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
60,19
Економія: -3,29 грн
56,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
65,87
Економія: -10,57 грн
55,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
39,87
Економія: -1,42 грн
38,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
63,86
Економія: -8,56 грн
55,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
61,92
Економія: -4,11 грн
57,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
41,22
Економія: -2,06 грн
39,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
59,94
Економія: -5,65 грн
54,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
43,86
Економія: -2,56 грн
41,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
42,87
Економія: -1,57 грн
41,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
66,94
Економія: -11,64 грн
55,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
64,83
Економія: -10,54 грн
54,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
61,02
Економія: -3,21 грн
57,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -10,77 грн
53,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
53,64
Економія: -3,18 грн
50,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
44,34
Економія: -3,69 грн
40,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
59,28
Економія: -2,38 грн
56,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (2)
62,03
Економія: -3,03 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Всього: упаковка (1)
62,31
Економія: -4,50 грн
57,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (1)
60,83
Економія: -3,93 грн
56,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
64,39
Економія: -6,58 грн
57,81 грн