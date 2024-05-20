Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаАнтисептичний протизапальний крем СудноХелпЦіни в аптеках

Антисептичний протизапальний крем СудноХелп 75 мл - Одеса (905699) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
259,19
Економія: -21,53 грн
237,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
259,85
Економія: -22,19 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (6)
259,50
Економія: -21,84 грн
237,66 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6)
254,07
Економія: -16,41 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
256,56
Економія: -18,90 грн
237,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (10)
259,36
Економія: -21,70 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
257,57
Економія: -19,91 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
262,15
Економія: -24,49 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
257,86
Економія: -20,20 грн
237,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
259,16
Економія: -21,50 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (4)
260,04
Економія: -22,38 грн
237,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
253,21
Економія: -15,55 грн
237,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (3)
260,21
Економія: -22,55 грн
237,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
253,89
Економія: -16,23 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
261,64
Економія: -23,98 грн
237,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
256,64
Економія: -18,98 грн
237,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (8)
256,78
Економія: -19,12 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
256,93
Економія: -19,27 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
253,82
Економія: -16,16 грн
237,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
255,49
Економія: -17,83 грн
237,66 грн