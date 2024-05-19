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Антисептичний протизапальний крем СудноХелп 75 мл - Львів (905699) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
261,78
Економія: -24,12 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
257,32
Економія: -19,66 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
256,34
Економія: -18,68 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (16)
259,11
Економія: -21,45 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (6)
254,63
Економія: -16,97 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (6)
256,22
Економія: -18,56 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
255,83
Економія: -18,17 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
261,42
Економія: -23,76 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (4)
253,13
Економія: -15,47 грн
237,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (8)
259,19
Економія: -21,53 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
259,92
Економія: -22,26 грн
237,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (5)
255,24
Економія: -17,58 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
261,59
Економія: -23,93 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (4)
255,02
Економія: -17,36 грн
237,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (5)
261,78
Економія: -24,12 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (16)
257,20
Економія: -19,54 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (3)
260,04
Економія: -22,38 грн
237,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (3)
260,02
Економія: -22,36 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (4)
256,69
Економія: -19,03 грн
237,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
252,37
Економія: -14,71 грн
237,66 грн