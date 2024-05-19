Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади для вимірювання рівня глюкози кровитест-смужки для визначення рівня глюкози в кровіOn Call® Extra Тест-смужки для контролю рівня глюкози в кровіЦіни в аптеках

On Call® Extra Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові тест-смужка, №50 - Харків (756796) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (5)
390,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (13)
384,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (2)
380,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (15)
380,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
380,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (12)
380,00 грн
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (2)
343,66 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом