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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Сабельник" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах і м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Київ (904211) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
65,07
Економія: -12,03 грн
53,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
48,07
Економія: -8,40 грн
39,67 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -7,54 грн
55,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
44,49
Економія: -4,92 грн
39,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
46,13
Економія: -6,57 грн
39,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
45,25
Економія: -5,70 грн
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
59,06
Економія: -6,14 грн
52,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
63,95
Економія: -8,00 грн
55,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
60,82
Економія: -8,27 грн
52,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
64,31
Економія: -11,27 грн
53,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
64,59
Економія: -11,97 грн
52,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
46,05
Економія: -6,38 грн
39,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
60,45
Економія: -7,76 грн
52,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
42,45
Економія: -2,78 грн
39,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
46,20
Економія: -6,64 грн
39,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (2)
47,76
Економія: -8,21 грн
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
65,71
Економія: -13,09 грн
52,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
44,47
Економія: -4,92 грн
39,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
62,97
Економія: -9,84 грн
53,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
63,52
Економія: -10,48 грн
53,04 грн