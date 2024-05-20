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Атодерм крем ультра туба 500 мл живильний та зволожуючий - Одеса (905340) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
682,98
Економія: -37,38 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
683,82
Економія: -38,22 грн
645,60 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
669,49
Економія: -23,89 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
678,72
Економія: -33,12 грн
645,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
605,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
853,64
Економія: -145,24 грн
708,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
676,27
Економія: -30,67 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
670,26
Економія: -24,66 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
836,05
Економія: -126,88 грн
709,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
670,33
Економія: -24,73 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
671,68
Економія: -26,08 грн
645,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
605,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
Всього: упаковка (1)
668,00
Економія: -22,40 грн
645,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
674,85
Економія: -29,25 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
672,33
Економія: -26,73 грн
645,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
688,08
Економія: -42,48 грн
645,60 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
780,50 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
780,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
606,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
605,93 грн