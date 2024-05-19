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Атодерм крем ультра туба 200 мл живильний та зволожуючий - Харків (905339) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
447,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
465,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (2)
447,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
501,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
537,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 66
Всього: упаковка (2)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 96
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 29/1
Всього: упаковка (1)
448,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
465,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
447,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Іллінська, 49
Всього: упаковка (2)
448,43 грн