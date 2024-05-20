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911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Одеса (904270) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
55,01
Економія: -4,15 грн
50,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
60,64
Економія: -10,12 грн
50,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
43,32
Економія: -3,73 грн
39,59 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
43,29
Економія: -3,63 грн
39,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
57,60
Економія: -6,89 грн
50,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
46,87
Економія: -4,65 грн
42,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
36,73
Економія: -2,63 грн
34,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
43,84
Економія: -4,23 грн
39,61 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
55,23
Економія: -7,29 грн
47,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
59,60
Економія: -8,73 грн
50,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (4)
42,05
Економія: -7,77 грн
34,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
59,62
Економія: -8,66 грн
50,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (2)
56,34
Економія: -10,18 грн
46,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
56,61
Економія: -5,77 грн
50,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
57,74
Економія: -6,79 грн
50,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
54,18
Економія: -3,79 грн
50,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
53,62
Економія: -5,78 грн
47,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 33-А
Всього: упаковка (1)
57,13
Економія: -6,21 грн
50,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
40,78
Економія: -3,38 грн
37,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (3)
43,57
Економія: -3,92 грн
39,65 грн