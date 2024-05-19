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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Ревмалгон" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Київ (904210) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
49,47
Економія: -3,47 грн
46,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -12,00 грн
61,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
48,32
Економія: -1,52 грн
46,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
46,56
Економія: -2,56 грн
44,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
59,06
Економія: -7,36 грн
51,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
53,38
Економія: -3,38 грн
50,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
53,37
Економія: -2,47 грн
50,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
67,35
Економія: -12,62 грн
54,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
49,60
Економія: -4,27 грн
45,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
67,48
Економія: -6,08 грн
61,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
67,82
Економія: -6,70 грн
61,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
53,58
Економія: -2,70 грн
50,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
46,47
Економія: -1,42 грн
45,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
47,56
Економія: -6,84 грн
40,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
67,13
Економія: -8,85 грн
58,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
69,00
Економія: -7,88 грн
61,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
62,41
Економія: -6,85 грн
55,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
62,97
Економія: -9,84 грн
53,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
48,13
Економія: -2,33 грн
45,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
62,74
Економія: -7,69 грн
55,05 грн