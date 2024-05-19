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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "Окопник" гель бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Окопник" гель бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Київ (904209) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
61,96
Економія: -4,40 грн
57,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
64,11
Економія: -6,55 грн
57,56 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
51,59
Економія: -4,45 грн
47,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
46,70
Економія: -2,40 грн
44,30 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -8,48 грн
54,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
51,51
Економія: -3,08 грн
48,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
53,06
Економія: -2,42 грн
50,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
64,56
Економія: -6,52 грн
58,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
41,76
Економія: -2,30 грн
39,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
58,12
Економія: -6,63 грн
51,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
62,99
Економія: -3,99 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
60,71
Економія: -5,88 грн
54,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
63,24
Економія: -10,79 грн
52,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
63,45
Економія: -11,00 грн
52,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
46,78
Економія: -2,48 грн
44,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
67,72
Економія: -6,97 грн
60,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
53,32
Економія: -2,68 грн
50,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
45,32
Економія: -2,56 грн
42,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
60,45
Економія: -8,96 грн
51,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
53,53
Економія: -1,63 грн
51,90 грн