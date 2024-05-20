Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніByphasse Family fresh delice шампунь для волоссяЦіни в аптеках

Byphasse Family fresh delice шампунь для волосся 750 мл авокадо - Одеса (895150) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Меліса
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Маргарита
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Аліна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Віталіна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Арніка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 49
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Вузівська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Евіта
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
229,30 грн
Таірівська
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
253,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (2)
253,00 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (2)
253,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (2)
253,00 грн