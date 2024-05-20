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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Одеса (904202) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
40,99
Економія: -3,13 грн
37,86 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
44,23
Економія: -7,43 грн
36,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
42,11
Економія: -3,62 грн
38,49 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
40,61
Економія: -3,41 грн
37,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
54,45
Економія: -6,51 грн
47,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
43,62
Економія: -5,81 грн
37,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
41,32
Економія: -4,14 грн
37,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
42,73
Економія: -3,06 грн
39,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
45,03
Економія: -5,25 грн
39,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
41,13
Економія: -3,97 грн
37,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
40,47
Економія: -3,27 грн
37,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
42,38
Економія: -5,63 грн
36,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (2)
57,61
Економія: -9,70 грн
47,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (3)
43,26
Економія: -6,38 грн
36,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
45,62
Економія: -8,43 грн
37,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
40,88
Економія: -3,71 грн
37,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5)
43,04
Економія: -6,29 грн
36,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
52,37
Економія: -9,46 грн
42,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (2)
41,40
Економія: -4,26 грн
37,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (2)
43,91
Економія: -5,42 грн
38,49 грн