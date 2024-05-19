Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З бішофітом" гель-бальзам для тіла при болю в суглобах та м'язах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Львів (904202) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
41,40
Економія: -4,39 грн
37,01 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
51,78
Економія: -4,01 грн
47,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
43,06
Економія: -6,19 грн
36,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
41,88
Економія: -4,77 грн
37,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
54,04
Економія: -3,65 грн
50,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
42,30
Економія: -5,41 грн
36,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
41,52
Економія: -4,46 грн
37,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
43,80
Економія: -6,69 грн
37,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (4)
55,69
Економія: -4,65 грн
51,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
41,58
Економія: -4,40 грн
37,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
54,11
Економія: -6,27 грн
47,84 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
42,45
Економія: -5,41 грн
37,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
60,86
Економія: -10,24 грн
50,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
41,53
Економія: -4,66 грн
36,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (3)
39,79
Економія: -2,76 грн
37,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (3)
52,96
Економія: -5,06 грн
47,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (3)
56,14
Економія: -5,36 грн
50,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
42,96
Економія: -5,76 грн
37,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
42,23
Економія: -5,29 грн
36,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (3)
46,53
Економія: -9,51 грн
37,02 грн