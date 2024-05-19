Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Львів (904207) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
62,93
Економія: -4,03 грн
58,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
60,18
Економія: -2,88 грн
57,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
65,81
Економія: -6,30 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
45,22
Економія: -5,15 грн
40,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
61,21
Економія: -2,31 грн
58,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
63,59
Економія: -4,08 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
67,11
Економія: -7,60 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
61,99
Економія: -2,48 грн
59,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
63,47
Економія: -3,96 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
64,61
Економія: -5,10 грн
59,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
65,53
Економія: -6,02 грн
59,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (3)
48,40
Економія: -3,10 грн
45,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
60,89
Економія: -2,89 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
62,62
Економія: -3,62 грн
59,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (4)
59,33
Економія: -3,43 грн
55,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
61,70
Економія: -3,80 грн
57,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (4)
50,48
Економія: -3,18 грн
47,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
49,65
Економія: -2,05 грн
47,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
59,90
Економія: -3,97 грн
55,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (2)
59,94
Економія: -4,03 грн
55,91 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом