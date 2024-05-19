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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З Хондроїтином" гель-бальзам для суглобів тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Київ (904207) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
63,92
Економія: -4,73 грн
59,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
50,54
Економія: -3,24 грн
47,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
68,77
Економія: -9,26 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
64,95
Економія: -5,44 грн
59,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
48,57
Економія: -1,77 грн
46,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
60,77
Економія: -2,77 грн
58,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
66,54
Економія: -3,92 грн
62,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
47,04
Економія: -2,59 грн
44,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
60,09
Економія: -7,22 грн
52,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
47,67
Економія: -2,93 грн
44,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
65,24
Економія: -9,85 грн
55,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
49,86
Економія: -6,15 грн
43,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
65,37
Економія: -6,18 грн
59,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
54,78
Економія: -2,76 грн
52,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
43,94
Економія: -1,34 грн
42,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
47,97
Економія: -6,85 грн
41,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
64,38
Економія: -7,06 грн
57,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
48,87
Економія: -3,17 грн
45,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
64,04
Економія: -10,01 грн
54,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
49,18
Економія: -3,48 грн
45,70 грн